بالفيديو.. بدرية أحمد: أنا ممثلة إغراء

أميرة خالد(صدى):

أكد الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، أنها ممثلة إغراء، إلا أنها عدَّلت التصريح وأضافت : ” أنا كمان ممثلة دراما وتراجيديا وكوميديا ” .

جاء ذلك خلال حوارها في برنامج ” دخان بلا نار “ ، إذ أوضحت أنه تم تداول فيديو لها ظهرت فيه تلعق ” الآيس كريم “ بشكل مغرٍ ومثير، مؤكدة أنها ” لا تقبل على نفسها أن يصدر منها مثل تلك الأفعال الإيحائية نظرًا لكبر سنّها “ .

وأشارت إلى أنها صورت الفيديو على موقع ” سناب شات ” ما جعله يبدو بطيئًا، وهو ما تبين للجمهور أن تلك حركات إيحائية مقصودة.

وأوضحت بدرية أحمد أنه مسجل بحقها 6 قضايا أمنية ضبط وإحضار، في تهم أغلبها تتعلق بمشكلاتها المادية، وقضايا أخرى.