رجل يطلب تطليق زوجته: اتخطبت لواحد تاني وهي على ذمتي

القاهرة(صدى):

طلب رجل مصري تطليق زوجته؛ لخطبتها لآخر، وهي على ذمته.

وأوضح الزوج فى مستهل حديثه: ” لم أكن أعتقد أن زوجتى وحب عمرى تفعل بى هكذا، تحديت كل أقاربي من أجل الزواج منها، لتصبح ملكى، لم أكن أعلم أنها ستخدعنى هى وأهلها فى يوم من الأيام، من أجل الحصول على المال، وتخطب لآخر وهى مازالت على ذمتي. ”

وأضاف الزوج: ” للأسف خدعتنى، حيث لم أحرمها من شئ رغم طلباتها الكثيرة؛ لتطلب فى يوم بعد ٦ أشهر من الزواج، أن تقوم بزيارة والدتها، وكنت أوافق أن تذهب بمفردها، وبعد أن أنهي عملي أذهب لإحضارها لاتفأجئ فى هذا اليوم، رفضها أن تمشي معى، وتطلب أن أطلقها دون أى خلافات سابقة، وتركتها لتهدأ وذهبت. ”

واختتم الزوج: ” أثناء سيرى فى الشارع، وأنا أشعر بالغضب ما الذى جعلها تفعل ذلك، قابلنى أحد جيرانهم، وأخبرنى أنه علم أنها خطبت لأحد الأشخاص اليوم، ولذلك طلبوا الطلاق، عدت مرة أخرى اليهم، وواجهتهم لأجدهم يؤكدون ذلك، ويطلبون منى الطلاق، وحقوقها، وأخذوا الذهب، لذلك توجهت إلى محكمة الأسرة، لرفع دعوى تطليق، ومازالت انتظر حكم القضاء العادل. “