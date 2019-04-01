بالصور.. زوجة أحمد الفيشاوي ترد على أنباء انفصالهما

القاهرة(صدى):

خرجت زوجة الفنان المصري ندى الكامل، في أول تعليق لها على أنباء انفصالها عن زوجها، حيث نشرت صوراً جمعتهما في مناسبات عدة.

وأضافت إليها صورة رومانسية بالأبيض والأسود بدت فيها وهي تضع رأسها على كتفه.

وفاجأت ندى الكامل الجمهور، بهذه الصور رغم نشرها تدوينة من قبل تؤكد فيها أنها بدأت إجراءات الانفصال.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن جلسة عشاء أقيمت في منزل الفنان فاروق الفيشاوي لحل أزمة الخلاف بين ابنه وزوجته، إذ أن تلك الخلافات دفعت ندى إلى طلب الطلاق.

اقرأ أيضًا: