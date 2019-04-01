بعد أسبوع من الزفاف.. امرأة تطلب الطلاق: أقرع وشكله يخوف

القاهرة(صدى):

رفعت فتاة مصرية، تبلغ من العمر 19 عامًا، دعوى طلاق، بعد 8 أيام من الزفاف، رافضة أي محاولات للصلح.

وأوضحت الفتاة: ” كان دايما لابس كاب وطول الوقت بيوهمني إنه ميعرفش يمشي من غيره، وفي الفرح لبس باروكة، وكان بيتعمد ما أشوفش شعره، لحد بعد الفرح بأسبوع فوجئت أنه أقرع وشكله يخوف، خدعني بلبس الكاب، واللي يخدعني بحقيقة شعره يخدعني طول حياتي، وأنا استحالة أكمل حياة اتبنت على الخداع. ”

وتابعت الزوجة: ” بعد الفرح بنحو 8 أيام دخلت الغرفة فوجدته دون شعر فخوفت من شكله وصرخت إلا أنه لحقنى وسرد أنه أقرع وكان يرتدي الكاب طوال الوقت ليخبئ ذلك، وأنه ورث الصلع عن والده رحمة الله عليه، ولم يجد له حلاً، وتقدم لخطبة 3 فتيات قبلي ولم يوافقن عليه بسبب الصلع فقرر ارتداء الكاب وعدم التخلي عنه أو إبلاغي خشية من رفضي. “