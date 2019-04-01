شرطي يقبض على مجرم هارب وهما عاريين

ستوكهولم(صدى):

ألقى شرطي سويدي، القبض على مجرم مخدراتهرب حديثًا من تنفيذ حكمًا بالسجن عليه، حينما كانا لاهما عاريين داخل ساونا.

كان الضابط يسترخي في ساونا في شمال غرب ستوكهولم، عندما لاحظ أن أحد الرجال الذين كانوا يجلسون بجانبه هو مجرم مخدرات هرب بعد أن حكم عليه بالسجن.

وقال كريستوفر بومان، نائب قائد الشرطة في منطقة رينكبي في ستوكهولم: ” من قبيل الصدفة، فقد تعرف كل منهما على الآخر في الساونا ” .

وأضاف : ” من السهل على الشرطي اتخاذ إجراء عندما يكون معه زملائه أو جميع الأدوات والمعدات الخاصة به، إلا أن الشرطي كان مجردًا من كل شيء ” .

ونجح الضابط في القبض على المجرم على الرغم من وجودهما داخل الساونا المزدحمة وعدم وجود أي شيء معه.