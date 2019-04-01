بالفيديو.. الدكتور خلود تحتفل بعيد زواجها الثالث في جزر المالديف

خالد الظفيري(صدى):

شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، احتفالها بعيد زواجها الثالث من الموديل الأردني أمين في جُزر المالديف.

وأظهر الفيديو استمتاعها مع زوجها بأجواء البحر في المالديف، إذْ ظهرا خلال قضائهما إجازةً بمنزل فخم أمام البحر.

وحرص أمين علي مغازلة زوجته بالفيديو، قائلًا: ” كل عام وأنت الحب ” ، فيما ردّت خلود :” وأنت بخير يا عمري..إن شاء الله العمر كله مع بعض الله يديمك ليا يارب “.

وقامت الفاشينيستا الكويتية وزوجها بتزيين “الشاليه” الخاص بهما بمجموعة من الصور التي تجمعهما، لافتين إلى أنهما يعشقان الاستمتاع من فترة لأخرى بأجواء المالديف.