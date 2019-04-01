هزيمة مرشح من حزب أردوغان هدد الناخبين بأن خسارته تعني فقدان ” مكة والقدس والإسلام “

طلال الضوي(صدى):

تعرض مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لهزيمة قاسية وبفارق مريح لصالح منافسه عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وجاء ذلك رغم أن المرشح الموالي للرئيس رجب طيب أردوغان حاول استغلال الدين في حملته الانتخابية محذرًا الناخبين من أن خسارته تعني خسارة القدس والإسلام ومكة المكرمة.

وتعرض المرشح لحي اسنيورت في إسطنبول، علي مراد، لسخرية لاذعة بعد أن قال في تجمع انتخابي، إنه مستعد للتنازل عن جزء من حياته لصالح أردوغان، معتبرًا أن الجميع يحتاجه، وأضاف مهددًا الناخبين بأنه ” إذا خسرنا هنا، فقدنا القدس، وفقدنا الإسلام، وخسرنا مكة “، حسبما قال.