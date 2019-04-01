الرئيس الفنزويلي: نتعرض لحرب كهربائية تهدف إلى إصابة البلاد بالجنون

وكالات(صدى):

عزا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حوادث انقطاع الكهرباء الأخيرة في بلاده إلى هجمات كهرومغناطيسية تعرضت لها محطة التوليد الرئيسية في البلاد، من دون أن يسمي الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات.

وقال مادورو في كلمة توجّه بها إلى الشعب أمس (الأحد): ” وقعت هجمات كهرومغناطيسية ألحقت ضررا بخطوط نقل الكهرباء. هناك تحقيق يجري في حالات الاختراق المحتملة لشبكة الكهرباء في البلاد”. ووصف ما يحصل بأنه ” حرب كهربائية تهدف الى إصابة البلاد بالجنون ” .

وشهدت مختلف مناطق فنزويلا انقطاعاً شاملاً للكهرباء مساء السبت، ألقت السلطات مسؤوليته على هجمات جديدة استهدفت منشآت المنظومة لكهربائية الوطنية. وبعد استعادة الكهرباء في بعض المناطق صباح أمس، انقطع التيار مجدداً، الأمر الذي عزته الحكومة إلى استئناف الهجمات التخريبية، خصوصاً على محطة غوري للطاقة الكهرومائية التي تزود فنزويلا بـ 80 في المائة من الطاقة الكهربائية.