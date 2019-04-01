” شجرة الباستا والبطريق الطائر ” .. أشهر أكاذيب أبريل

لندن(صدى):

عرضت CNN قائمة بأشهر الأكاذيب والخدع التي تم ترويجها في مطلع أبريل، وصدقها الناس على مدى عقود.

ويأتي تقرير لقناة “ بي بي سي ” البريطانية، عن زراعة لمعجنات الباستا في إيطاليا، من أشهر أكاذيب أبريل وصدق الناس، بالفعل، في تلك الفترة، أن هناك موسما لحصاد “ الباستا ” المتدلية من الشجر.

وزعمت شبكة “ بي بي سي ” في2008 أن باحثين اكتشفوا سلالة من طيور البطريق القابلة للطيران، وبثت مقطع فيديو جعل كثيرين يصدقون الكذبة. وحظي المقطع بحوالي 6 ملايين مشاهدة.

وفي 2015، نشرت شركة كوتونيل المختصة في إنتاج المناديل الصحية، تغريدة تقول إنها ستشرع في تسويق ورق مرحاض لفائدة الشخص الأعسر الذين يستخدمون اليد اليسرى، لكن هذا الأمر كان مجرد كذبة.