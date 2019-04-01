ممارسة الرياضة والنوم الكافي.. ممارسات عليكِ فعلها عند تأكدك من خبر الحمل

أميرة خالد(صدى):

تحتم مسؤولية الحمل على الأم الالتزام بمجموعة هامة من الخطوات التي لا تقتصر فقط على مرحلة ما قبل الولادة بقليل، بل إن الكثير منها يبدأ منذ اللحظات الأولى من الحمل، وهذا ما لا تعرفه الكثير من السيدات، ومن أجل ذلك قررنا أن نلفت انتباهك عزيزتي إلى كل ما يتوجب عليك فعله أول ما تتأكدين من خبر حملك.

ومن أهم الخطوات التي يتوجب عليكِ العمل بها عند تأكدك من خبر حملك هي:

سارعِ بأخذ موعد مع الطبيب للقيام بالفحوصات والكشوفات الأولى التي تساعد هذا الأخير في ما بعد على مراقبة مختلف مراحل الحمل وتتبع تطورات نمو الجنين والتحقق من سلامته من أية تشوهات أو مخاطر صحية من شأنها أن تهدد حياته.

ويجب عليكِ التحدث مع الطبيب المباشر عن كل ما يتعلق بحالتك الصحية العامة، وخاصةً إحاطته علما بجميع الأدوية التي تتعاطينها خلال الفترة الحالية، سواء كان ذلك بشكل مستمر أو حتى وقتي، وسيتولى هذا الأخير أخذ القرار المناسب بالاستمرار في تلك العلاجات أو التوقف عنها.

احذري عند الإصابة بمرض مفاجئ كالرشح مثلا، من تعاطي أي علاج، صناعي كان أم طبيعيا، من دون العودة إلى الطبيب؛ فالعديد من الأدوية تشكل خطرا كبيرا على صحة الجنين وربما تتسبب في إجهاضه أيضا.

اجعلِ هذا الخبر حافزا قويا لتغيير حقيقي في نمط حياتك، وذلك عبر الحرص أولا على الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يلحق الأذى بصحتك أو صحة جنينك كالتدخين وشرب الكحول مثلا.

اعملِ على تحسين عاداتك الغذائية، وذلك عبر الحرص على تناول الأطعمة المفيدة والصحية والغنية بالفيتامينات، على غرار الخضروات والفواكه مثلا وسمك السردين أيضا، مقابل التوقف عن السكريات واستهلاك الكثير من الدهون، وتناول المكملات الغذائية التي يصفها إليك الطبيب، مع الالتزام بالكميات والفترات المحددة في الوصفة من دون أي زيادة أو نقصان.

واظبِ على ممارسة التمارين الرياضية، مع الحرص أن تكون هذه التمارين خفيفةً وتتماشى مع الحالة البدنية للمرأة الحامل؛ ذلك أن التدريبات القاسية والخطيرة دائما ما تهدد سلامة واستقرار الحمل.

الحرص قدر الإمكان على نيل قدر كافي من النوم والراحة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك لضمان سلامة واستقرار هذا الأخير.