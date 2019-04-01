بالصور.. الجيل القادم من BMW تخضع إلى آخر اختبار

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء أن نسخ من الجيل الثالث لطراز BMW الفئة الأولى بألوان مموهة تخضع إلى سلسلة من الاختبارات الشاملة في موقع الاختبارات التابع لعلامة BMW في ميراماس، جنوب فرنسا.

وتوفر مسارات الاختبار المتباينة في هذا الموقع ظروفًا مثالية لتطوير الأداء الديناميكي وتحسينه في الجيل الأحدث من طرازات الفئة الأولى، وتأتي هذه الاختبارات بعد خمس سنوات من أعمال التطوير المكثفة والتغيير في تصميمه.

تقدم سيارة BMW الفئة الأولى الجديدة كليًا معيارًا جديدًا للسيارات الصغيرة الفاخرة فيما يتعلق بالأداء الديناميكي، فيما توفر مقصورة القيادة في الوقت نفسه مساحات أرحب عما سبق.

وطبقت مجموعة BMW جميع المعارف والخبرات التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية عند تطوير طرازاتها ذات الدفع الأمامي في طراز BMW الفئة الأولى الجديد كليًا، ويعد تقنية ARB (التشغيل الميكانيكي للحد من انزلاق العجلات) الفريدة ذات الأداء العالي عنصرًا أساسيًا.

وتتميز بوجود نظام التحكم بالجر بشكل مباشر ضمن وحدة التحكم بالمحرك بدلًا من أن يكون ضمن وحدة التحكم الديناميكي بالثبات، لتقصر بذلك المسافات التي تقطعها الإشارات، وتصل المعلومات بزمن أسرع بثلاث مرات، وتعمل تقنية التشغيل الميكانيكي للحد من انزلاق العجلات بالتعاون مع وظيفة التحكم الديناميكي بالثبات لتخفيف انزلاق العجلات الأمامية الذي عادة ما يترافق مع السيارات العاملة بالدفع الأمامي، ولكن بدون تدخل التحكم لتثبيت الديناميكيات الجانبية.