بالأسماء.. إيفاد 130 معلمًا للعمل في المدارس السعودية بالخارج
اعتمدت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، إيفاد عدد 130 معلماً للعمل في المدارس السعودية بالخارج وبعض الدول الشقيقة والصديقة.
في سياق آخر، كانت الوزارة قد أطلقت خدمة ” تواصل ” الإلكترونية لتكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات عبر قنواتها المختلفة ” بوابة الخدمة على شبكة الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد 19996 ” .
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