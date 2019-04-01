بالأسماء.. إيفاد 130 معلمًا للعمل في المدارس السعودية بالخارج

علي القحطاني(صدى):

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، إيفاد عدد 130 معلماً للعمل في المدارس السعودية بالخارج وبعض الدول الشقيقة والصديقة.

في سياق آخر، كانت الوزارة قد أطلقت خدمة ” تواصل ” الإلكترونية لتكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات عبر قنواتها المختلفة ” بوابة الخدمة على شبكة الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد 19996 ” .

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