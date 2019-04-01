شاب يقتل توأمي خطيبته أمامها من كثرة بكائهما

القاهرة(صدى):

أقدم شاب بمنطقة صفط اللبن في مصر على قتل توأمي خطيبته، بسبب بكائهما، حيث أدعت الأم تعرض توأمها للسقوط من أعلى السرير.

قررت النيابة العامة المصرية حبس والدة توأم وعشيقها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث نسبت النيابة للأخير تهمة القتل العمد للطفلين بينما نسبت النيابة لوالدتهما تهمة التستر على الجريمة وعدم الإبلاغ عنه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة ذهبت لمستشفى بولاق الدكرور، وهي تحمل توأمين بهما إصابات في أنحاء جسدهما، وادعت إصابتهما في حادث طريق، ولكن الأطباء شكوا في روايتها وعن الواقعة؛ قالت الأم أمام النيابة العامة، إن عشيقها كان يوجد داخل منزلها بمنطقة بولاق الدكرور، فيما كان الطفلان يصرخان فانهال عليهما ضرباً بالأيدي، ما لحق بهما من إصابات، وأضافت بقولها: كان عندي في البيت والعيال كانت بتعيط وضربهم.