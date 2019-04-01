بالفيديو.. ” سيف القحطاني ” موهبة كروية يخطف الأضواء بمهاراته

ماجد محمد(صدى):

استمرارا لمسيرة نجاح نادي الهلال ، أثار اللاعب الصغير ” سيف القحطاني ” أحد ناشئ النادي ضجة واسعة بين الجماهير ، عقب أن خطف الأضواء في مباريات فريق 2008 بنادي الهلال .

ويُعد سيف القحطاني قائد لفريق البراعم في هذه المباريات ، وتداول جمهور الهلال مقطع فيديو لموهبة اللاعب الصاعد وهو يراوغ بعض المدافعين والمنافسين له بشكل رائع وبموهبة عالية .

وتحدث جمهور الهلال عبر ” تويتر ” : بأن القحطاني يستحق الاهتمام به وأنه مشروع مماثل لموهبة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري “ الذي يلعب في الهلال معارًا من العين الإماراتي.