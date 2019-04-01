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بالفيديو.. سعود بن جاسم: ” تميم جاء إلى تونس للقاء الملك سلمان “

بالفيديو.. سعود بن جاسم: ” تميم جاء إلى تونس للقاء الملك سلمان “
طلال الضوي(صدى):

كشف الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني اليوم الاثنين، أن أمير قطر تميم بن حمد جاء إلى تونس في محاولة للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

وقال بن جاسم لقناة ” العربية ” : اعتقد أن أمير قطر جاء إلى تونس في القمة العربية كان لغرض آخر وهو محاولة لقاء الملك سلمان وأمير الكويت.

ويذكر أن البث التلفزيوني المصاحب للقمة العربية في دورتها الثلاثين بتونس، أمس الأحد، وثّق لحظة مغادرة أمير قطر تميم بن حمد للقمة قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وذلك أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أكد فيها أن التدخلات الإيرانية والتركية في أزمات المنطقة العربية قد فاقمته.

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