التحالف: تأسيس وحدة لحماية الأطفال من تجنيد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تأسيس وحدة لحماية الأطفال من تجنيد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن التحالف يستمر في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية، فيما تم استهداف كهفين شرق صنعاء لانطلاق طائرات بدون طيار حوثية.

وكشفت عن تدمير منصتين في مديرية صحار واللصفراء في صعدة، بالإضافة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية في الموانئ اليمنية، مؤكدة أن الميليشيات الحوثية تتعمد تعطيل السفن في الموانئ اليمنية.

وأعلنت أن الجيش اليمني يحقق تقدما في مديرية كتاف، زتقدم نوعي في مديرية حجة وحرض، فيما تم استهداف مواقع إمداد ميليشيا الحوثي في صعدة، وتجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في حجة.