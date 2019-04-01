إيجار: إصلاح تهريب المياه داخل الجدران يتحملها المؤجر

علي القحطاني(صدى):

أوضح الحساب الرسمي لمبادرة “ إيجار ”، على “ تويتر ” الحالات التي يتوجب فيها على المؤجر تحمل نفقات صيانة العقار وكذلك الحالات التي يتوجب فيها على المستأجر تحمل تلك النفقات، وذلك وفقا لعقد الإيجار الموحد، حفاظا على حقوق الأطراف المتعاقدة.

وأكد الحساب أن المؤجر يلتزم بصيانة العقارات في ٤ حالات: ” دفع نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدات الإيجارية، وترميم تصدعات الجدران الجوهرية وهبوط الأسقف، وإصلاح تهريب المياه داخل الجدران والأسقف، وصيانة الأجزاء المشتركة التابعة للعقار. ”

وتابع الحساب أن المستأجر يلتزم بصيانة العقار في هذه الحالة: ” يتحمل المستأجر جميع الصيانات والترميمات المترتبة على الانتفاع من الوحدات الإيجارية. ”