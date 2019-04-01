بالصور.. لأول مرة.. مواطنون يصنعون 4 طائرات ” هوك “

نايف السالم(صدى):

انطلقت مبادرة سعودية بريطانية في سبتمبر/أيلول 2017، لتجميع وتصنيع 22 طائرة من نوع ” هوك ” الحربية، عبر مشروع مشترك، 70% منه بأياد عاملة سعودية، و30% بريطانيون، حيث أنهى الفريق صناعة 4 طائرات في إنجاز متميز.

وشارك، ولأول مرة، مواطنون في تصنيع وتجميع أول طائرة نفاثة من نوع هوك التدريبية، وتصنيع عدد من أجزائها داخل المملكة، وذلك ضمن مبادرات توطين ونقل التقنية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية والتي تُعد أحد أهم أهداف رؤية الوطن الطموحة 2030.

ودشن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، يوم أمس، في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، أول تلك الطائرات لتحلق في السماء بكفاءة عالية.

كما تهدف المبادرة لصناعة وتجميع 22 طائرة هوك، على أن يتم تجميع وتصنيع آخر طائرة في هذه المبادرة بأيادٍ سعودية 100%، والمتوقع إنجازها في العام القادم 2020.

وأعلن ولي العهد تجربة أول طائرة، والتقى عدداً من المهندسين المواطنين مهنئاً لهم على هذا الإنجاز، ومباركاً العمل بانطلاق أول طائرة في أجواء المملكة.