رغم امتلاك ابنته لثروة هائلة.. والد فنانة شهيرة يعمل سائقا

لندن(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن والد الفنانة البريطانية أديل ما زال يشغل وظيفة ” سائق توصيل ” رغم أن ابنته تمتلك ثروة طائلة جداً ، حيث أنه لم يتواصل مع ابنته منذ سنوات بعدما نشأ بينهما خلاف كبير جداً.

وأكدت المصادر أن الخلاف يعود إلى تصريح أطلقه الوالد إيفانس في العام 2011 وقال فيه إن ابنته لا تعيش الحب بسبب معاناتها نتيجة تركه لها عندما كانت طفلة.

كما لفتت إلى اعتراف الأب بأنه مسؤول عن الشعور بالنقص لدى ابنته، مضيفاً نه غادر المنزل عندما كانت في الـ3 من عمرها تاركاً والدتها بيني أدكينز وحدها.

وبحسب المصادر ظل التواصل بين الأب والإبنة قائماً حتى العام 1999 حيث انقطع تماماً.