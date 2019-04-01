250 ألف ريال غرامة ضد مخالف لنظام السوق المالية عبر ” تويتر “

عادل الحربي(صدى):

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20/06/1440هـ الموافق 25/02/2019م.

وأوضحت أن ذلك لقيام المخالف بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة ثم الترويج لها من خلال حسابه في وسيلة التواصل الاجتماعي (تويتر)؛ بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعاً.

وأشارت إلى أن القرار الصادر ضد يتضمن:

1- فرض غرامة مالية مقدارها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2- إلزامه بدفع مبلغ وقدره (128,333.97) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وسبعة وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي هنــا .