المرور يكشف المدة المحددة للاعتراض على تقييم الحوادث
كشفت الإدارة العامة للمرور ، عن المدة المحددة لتقديم اعتراض المواطنين على تقييم الحوادث التي يتعرضون لها بسياراتهم .
وسأل أحد المواطنون الإدارة عبر صفحتها الرسمية بتويتر ” كم المدة المحددة لتقديم اعتراض على تقييم الحادث في حال كان التقييم يحملني الخطاء 100٪ ” .
وأجابت الإدارة ” أخي الكريم، أن يكون الاعتراض قبل صدور القرار الشرعي من المحكمة المختصة واكتسابه الصفة القطعية. يسعدنا تواصلك “
القرشي[ عدد التعليقات: 2347 ] نشر منذ 35 دقيقة
المشكلة في أفراد شركة نجم تنقصهم الخبرة الكافية لتقييم نسب أخطاء الحوادث .
كل ما حضروا حادث جعلوا نسبة الخطأ على احد الأطراف 100% وهاذي النسبة لا
تحدث إلا في حالات قليلة جدآ لأنه من المعروف أن كلا الطرفين يتحملون نسبة
من الحادث وهذا الأمر سبب مشاكل كبيرة جدآ لدى المرور بسبب إعتراض احد الأطراف
المتسببة في الحادث على نسبة شركة نجم التي غاليآ ما تكون خاطئة للأسف .