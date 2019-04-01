المرور يكشف المدة المحددة للاعتراض على تقييم الحوادث

علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور ، عن المدة المحددة لتقديم اعتراض المواطنين على تقييم الحوادث التي يتعرضون لها بسياراتهم .

وسأل أحد المواطنون الإدارة عبر صفحتها الرسمية بتويتر ” كم المدة المحددة لتقديم اعتراض على تقييم الحادث في حال كان التقييم يحملني الخطاء 100٪ ” .

وأجابت الإدارة ” أخي الكريم، أن يكون الاعتراض قبل صدور القرار الشرعي من المحكمة المختصة واكتسابه الصفة القطعية. يسعدنا تواصلك “