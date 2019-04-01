زوجة في دعوى خلع ” اكتشفت خيانته فعملي بلوك على فيسبوك “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دهوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في مدينة نصر ، قائلة ” اكتشفت خيانته بمواقع التواصل فعملي بلوك على الفيس بوك ” .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، منذ عامين تزوجت من ” نبيل ” ورزقنا الله بطفلة عمرها 5 أشهر.

وتابعت ، أنها اكتشفت تعدد علاقات زوجها النسائية، بالإضافة إلى كثرة أصدقائه البنات على ” فيس بوك ” ما أدى لحدوث أكثر من مشكلة بينهما، بحسب أوراق الدعوى.

أضافت مريم ، أنها فوجئت عدة مرات بورود رسائل رومانسية لزوجها على حسابه على ” فيس بوك ” ، وأنها ردت على إحدى الفتيات: ” ميصحش تكلمي راجل متجوز ” ، فتطاولت عليها الأخيرة بألفاظ نابية واشتكتها لزوجها.

عاتب الزوج وتشاجر مع زوجته لفتحها هاتفه أثناء نومه، معتبرًا ردّها على صديقته بمثابة تعديًا لحدودها وعلى خصوصيته، تقول الزوجة: ” ضربني وطردني وعملي بلوك على الفيس بوك “.

وبعد عدة أيام قضيتها في منزل اسرتي ، عٌدت إلى المنزل لأتحدث مع زوجي ونتصالح ، ولكني وجدته غير كالون الباب ، وعندما طرقت عدة مرات فتحت لي صديقته واكتشفت بعدها أنه تزوجها ، فلجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع ضده .