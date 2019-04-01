بالصور.. زعماء عرب يغطون في نوم عميق أثناء القمة العربية بتونس 

تونس(صدى):

سخر رواد التواصل الاجتماعي من ظاهرة نوم زعماء ومسؤولين خلال اجتماعات القمة العربية المنعقدة في تونس.

وتناقل رواد التواصل صورة وزير خارجية دولة جزر القمر، محمد الأمين وهو يغط في نوم عميق، أثناء إلقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كلمته في القمة.

وبدا الرئيس التونسي في صورة نائم، أثناء إلقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني كلمتها.

وانتقد رواد السوشيال ميديا رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، بعد ظهوره غارقا النوم، وراء الرئيس العراقي برهم صالح، أثناء إلقاء الأخير كلمته.