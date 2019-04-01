الهلال يستكمل الإجراءات القانونية بقضيتي القرني والعويشير

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أن نادي الهلال يعمل على تصعيد شكواه لمركز التحكيم الرياضي ، مع استكمال الإجراءات القانونية في قضيتي لاعب الوحدة محمد القرني وحارس أحد عبد الله العويشير.

يٌشار إلى أن الهلال اختتم تحضيراته قبل مواجهة نظيره في نادي الاتفاق مساء اليوم. وشهد مران أمس حضور الأمير سعود بن تركي عضو شرف النادي ورئيسه السابق في موسم 2001 – 2002، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأجرى الكرواتي زوران تعديلات على القائمة الأساسية للفريق إذ ستشهد مشاركة كاريلو وسوريانو وحسن كادش على حساب البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز ومحمد البريك، وتمت إراحة إدواردو بهدف عدم إجهاده بعد عودته من البرنامج العلاجي ومشاركته القوية في الديربي، فيما يعاني غوميز من شد عضلي، كما تمت إراحة البريك الذي يعاني من الإرهاق لتعدد مشاركاته هذا الموسم.