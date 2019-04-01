فتح باب القبول للمهندسين حديثي التخرج بشركة الخطوط الحديدية

فاطمة المالكي(صدى):

استقبلت شركة الخطوط الحديدية طلبات القبول للوظائف الهندسية لحديثي التخرج، في (يوم المهنة 36) المقام بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في التخصصات التالية (هندسة النظم الصناعية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية).

قالت شركة الخطوط الحديدية إن التخصصات المطلوبة هي هندسة النظم الصناعية (Industrial & System Engineering)، الهندسة المدنية (Civil Engineering)، الهندسة الكهربائية – الطاقة (Electrical Engineering – Power)، الهندسة الميكانيكية (Mechanical Engineering).

ولفتت إلى أماكن العمل منها الرياض، النعيرية، الجوف، حائل، القصيم، وغيرها من المدن الأخرى.

وحول موعد إجراء المقابلات، أوضحت أنه سيتم إجراء المقابلات ابتداءً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/01م حتى يوم الخميس بتاريخ 2019/04/04م في فندق كمبينسكي – الخبر، كما

سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين على الفور لإجراء مقابلات شخصية في مكان الفندق.

وأبانت أن التقديم متاح الآن اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/01م، لافتة إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي: هنا