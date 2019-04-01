زوجة وزير الدفاع الأمريكي تكشف حقيقة صورتها المثيرة للجدل مع ” بايدن “

واشنطن(صدى):

علقت ستيفاني كارتر، زوجة وزير الدفاع الأمريكي السابق آشتون كارتر، على صورتها المتداولة مع نائب الرئيس السابق جو بايدن؛ أثناء تأدية زوجها اليمين الدستورية.

حيث ظهر ” بايدن ” بالصورة وهو يعانقها من الخلف ويقرب رأسه من رأسها، بينما كانت تشاهد زوجها يؤدي اليمين الدستورية كوزير دفاع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2015 .

وعم ذلك، أوضحت ” كارتر ” أنها شعرت بالتوتر في حفل أداء زوجها اليمين الدستورية، وأن ” بايدن ” هو من هدأ من روعها.

ومن جانبه قال ” بايدن ” أنه لم يتصرف قط بطريقة غير لائقة، مضيفًا ” خلال سنواتي الكثيرة في الحملة الانتخابية وفي الحياة العامة، بادرت بعدد لا يحصى من المصافحات والمعانقات ومظاهر المحبة والدعم والمواساة، ولم يحدث قط ولا مرة واحدة أن تصرفت بطريقة غير لائقة ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” بايدن ” قضى ثماني سنوات في منصب نائب الرئيس خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وقضى 36 عاما في مجلس الشيوخ.