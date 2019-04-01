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  3. صافرات أسترالية ويابانية وتايلندية لإدارة مواجهات فرق المملكة القادمة بدوري أبطال آسيا

صافرات أسترالية ويابانية وتايلندية لإدارة مواجهات فرق المملكة القادمة بدوري أبطال آسيا

صافرات أسترالية ويابانية وتايلندية لإدارة مواجهات فرق المملكة القادمة بدوري أبطال آسيا
ماجد الأشرم(صدى):

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تكليف طاقم تحكيم ياباني بقيادة الحكم ” جومبي ايدا ” لإدارة مباراة النصر ضد الزوراء العراقي يوم الاثنين القادم في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، كما كلفت طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم ” كريستوفر جيمس” لإدارة مباراة استقلال طهران الايراني ضد الهلال يوم الاثنين القادم.

وفي اسلياق نفسه، كلف الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم ياباني بقيادة الحكم ” هيرويوكي كيمورا ” لمباراة الأهلي ضد برسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء المُقبل، فضلًا عن طاقم تحكيم تايلاندي بقيادة الحكم ” سيفاكورن بي دوم ” لمباراة الاتحاد ضد لوكوموتيف الأوزبكي بنفس اليوم.


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