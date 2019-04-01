صافرات أسترالية ويابانية وتايلندية لإدارة مواجهات فرق المملكة القادمة بدوري أبطال آسيا

ماجد الأشرم(صدى):

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تكليف طاقم تحكيم ياباني بقيادة الحكم ” جومبي ايدا ” لإدارة مباراة النصر ضد الزوراء العراقي يوم الاثنين القادم في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، كما كلفت طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم ” كريستوفر جيمس” لإدارة مباراة استقلال طهران الايراني ضد الهلال يوم الاثنين القادم.

وفي اسلياق نفسه، كلف الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم ياباني بقيادة الحكم ” هيرويوكي كيمورا ” لمباراة الأهلي ضد برسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء المُقبل، فضلًا عن طاقم تحكيم تايلاندي بقيادة الحكم ” سيفاكورن بي دوم ” لمباراة الاتحاد ضد لوكوموتيف الأوزبكي بنفس اليوم.