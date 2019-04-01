عبر ” تمهير ” .. وظائف إدارية في بنك الإمارات دبي الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع صندوق (هدف)، عن توفر 7 وظائف إدارية للرجال والنساء من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل)، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، للعمل بمسمى (أخصائي التزام مالي، وأخصائي علاقات عامة، ومستشار قانوني)، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس.

وأوضح أن الوظائف هي: أخصائي التزام مالي (عدد 3 وظائف)، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون، والتقديم لها عبر:هنا

وأضاف: أخصائي علاقات عامة (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التسويق، والتقديم من خلال: هنا

وتابع: مستشار قانوني: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون، والتقديم عبر: هنا

واشترط البنك، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، حديث التخرج أو لديهم خبرة لا تتجاوز سنة، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد/ة من برنامج تمهير سابقاً.