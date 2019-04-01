دنيا بطمة توضح طريقة تخلصها من ” الكرش ” بعد الولادة

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الفنانة دنيا بطمة، طريقة التخلص من ” الكرش ” واستعادتها لرشاقتها بعد إنجاب طفلتها ” غزل ” ، وذلك عبر تسجيلات نشرتها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستجرام.

وقالت ” بطمة ” أنها اعتمدت على ” المشد ” والذي كان له مفعولا سحريا، كما شجعت على السيدات على اعتماده؛ لافتة إلى أن المشد ساعدها في التخلص من أثار الترهلات في منطقة البطن بعد الانجاب وفي الحصول على قوام متناسق وابرز خصرها النحيل.

وأشارت إلى أنها كانت ترتديه تحت ملابسها خلال ممارستها للرياضة والمشي وفي كل المناسبات؛ مضيفةً أنها تناولت أيضا ” زبدة الشيا ” المفيدة للبشرة فتمنع جفافها وللتخلص من الترهلات من خلال المكونات الموجودة فيها والتي تقوم على شد الجسم بعد الانجاب.