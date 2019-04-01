” العامودي ” : طائرات بوينج 737 ماكس لن تحلق فوق مجالنا الجوي

عادل الحربي(صدى):

أعلن الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني اليوم الاثنين، أنَّ المملكة لا تعتزم السماح لطائرات شركة بوينج ” 737 ماكس ” ، بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي خلال المستقبل القريب.

ويأتي ذلك على خلفية ما توصل له المحققون في حوادث الطيران بناءً على معلومات الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية، من طراز بوينج 737 ماكس، حيث توصلوا إلى أن نظام التحكم بالطيران الآلي هو السبب.

يُذكر أن الخطوط الجوية السعودية كانت قد أكدت في وقت سابق، أنّ الأسطول الجوي للمملكة لا يضم أي طائرات من طراز بوينج ماكس 737.