البنك العربي الوطني يعلن عن وظائف شاغرة للنساء 

فاطمة المالكي(صدى):

فتح البنك العربي الوطني التقديم ببرنامج تدريبي منتهي بالتوظيف لمدة سنة لحديثات التخرج بمسمى برنامج تدريب الخريجين الجامعيين الجدد 2019 – للمواطنات من حملة البكالوريوس أو الماجستير في عدد من التخصصات.

وتشمل التخصصات المفضلة: المحاسبة ، والمالية ، والاقتصاد ، والاكتوارية ، والتسويق ، والإدارة ، ونظم المعلومات الإدارية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والهندسة ، والرياضيات.

وحول شروط الوظائف المطلوبة، أشار إلى أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن يكون عمر المتقدمة ما بين 22 إلى 28 سنة وأن تكون حديثة التخرج من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية، مبينا أن الحد الأدنى من المعدل التراكمي جيد ويفضل أن يكون المعدل التراكمي مرتفعًا مع مهارات تحليلية وشخصية وإجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابةً وأن تكون أخلاقيات العمل عالية مع روح الفريق.

وأبان أن باب التقديم مفتوحاً حتى تاريخ 2019/04/20.