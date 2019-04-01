عمرو دياب يتسبب في صدمة لجمهوره 

القاهرة(صدى):

أصيب جمهور الفنان المصريّ، عمرو دياب بالصدمة بعد نشره صورة يظهر فيها مرتديا ” تي شيرت ” قديم وعليه بُقع بيضاء كبيرة، التي وصفها البعض ” ساخرًا ” بأنّ التيشيرت تعرّض للعديد من مساحيق النّظافة، ممّا تسبّب في ظهور تلك البُقع.

وأثارت الصّورة، جدلا واسعا، خصوصًا أنّ عمرو دياب، معروف باختياراته الدّقيقه لملابسه، والظّهور دائمًا بمظهر يليق به كفنان يهتمّ بمظهره.

كما تسبب الهضبة في صدمة للجمهور، بسبب نحافته الزّائدة، والتي زادتْ عن الحدّ المُعتاد، رغم أنّ الفنان ظهر بهذا الشّكل منذ فترة.