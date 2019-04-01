بعد 10 أشهر زواج.. سيدة تطلب الطلاق: صديق زوجي يجلس بغرفة نومي

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية، على رفع دعوى طلاق ضد زوجها بسبب علاقته بصديقه غير الطبيعية؛ قائلةً أن صديقه يجلس في غرفة نومها دائمًا.

وأوضحت السيدة التفاصيل: ” في اليوم التالي من زواجنا فوجئت بصديق زوجى يحضر إلى منزلنا تصورت أنه أتى إلى تهنئتنا لكننى اكتشفت انه حضر للجلوس مع زوجى لدرجة انه جلس معه فى غرفه نومنا وبدأ فى تفتيش دولاب ملابسنا الخاص دون اعتراض من زوجى مر الوقت على ببطء شديد كنت أحترق كلما مر الوقت وصديق زوجى يجلس داخل غرفه نومنا ” .

وأضافت: ” بعد انصراف صديقه تحدثت مع زوجى وطالبته بفرض الخصوصية على حياتنا لكنه رفض وطلب منى التعود على تلك الأمور خاصة وأنه يعتبر أن صديقه توأمه تعجبت من كلامه وأكدت له أن بيت الزوجية له حرمته ولابد من احترامه ” ، متابعةً: ” طالبني زوجي بالاعتياد علي الأمر لكنى رفضت وتركت له المنزل خاصة بعد أن اكتشفت أن الهدايا التى أحضرها له يقوم بالتفريط بها بكل سهولة ومنحها لصديقه ” .

وتابعت: ” حاولت إقناع زوجى بتغيير طباعه ومقابلة صديقه خارج المنزل ولكنه رفض فطلبت منه الطلاق لكنه رفض وبسبب سوء حالتى الصحية أقمت ضده دعوى طلاق للتخلص منه خاصة أننى تربيت داخل بيت محافظ وكان والدى يقابل أصدقاءه خارج المنزل أما بيتنا الصغير فكان له حرمته ” .