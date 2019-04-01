” النمر ” : تدخين الشيشة يرفع الدهون الثلاثية نسبيا

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنَّ تدخين ” الشيشة ” يرفع من الدهون الثلاثية نسبيًا.

وعن ذلك، قال ” النمر ” : ” ننصح بفحص الدهون الثلاثيه على الاقل مرة واحدة بالسنة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ( السمين، الخامل رياضيًا، المدخن، من يتناولن حبوب منع الحمل، مريض السكري، مدمن الكحول ” .

كما أشار إلى ضرورة ممارسة الرياضة في هذه الحالات، حيث تعمل على خفض الدهون الثلاثية، ورفع الكوليسترول الحميد، وخفض الكوليسترول الضار، وتقليل احتمالية الإصابة بالجلطة، وتقليل نسبة الإصابة بالسكري، وتحسُّن المزاج.