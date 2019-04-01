بالفيديو.. حفل غنائي على ” نصب الشهداء ” بالعراق يثير جدلاً

بغداد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو لحفل غنائي أقيم في موقع ” نصب الشهداء ” شرقي بغداد.

حيث ظهر بالمقطع مغنية شابة تعتلي المنصة التي أُقيمت في موقع النصب التذكاري، ويرافقها عدد من العازفين.

وعن ذلك، انتقد العديد من العراقيين هذا الحفل، واعتبروه إهانة لرموز وطنية سقطوا دفاعاً عن البلد في الحرب الإيرانية العراقية.

ومن جانبها أوضحت مؤسسة الشهداء العراقية بيانًا أشارت فيه لحقيقة ما حدث، مبينة أن الشركة الراعية للحفل لم تلتزم بالشروط التي تم الاتفاق عليها.

حيث قامت الشركة بتقديم طلب لإجراء نشاط ثقافي داخل نصب الشهيد، وتم شرح تفاصيل النشاط ووافقت المؤسسة على إجرائه بعد أن اطلعت على جميع فقراته التي لم تتضمن الغناء، لكن الشركة لم تلتزم بفقرات نشاطها حيث قامت فتاة وبشكل عفوي بالغناء.