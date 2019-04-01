بالفيديو.. شاعر إماراتي يوجه كلمة لتميم بعد هروبه من القمة العربية

طلال الضوي(صدى):

وجه شاعر إماراتي كلمة لأمير دولة قطر تميم بن حمد بعد هروبه من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بقصر المؤتمرات في تونس قبل إلقاء كلمته.

وقال الشاعر في كلته التي نظمها شعراً: ” لا سببت لك قمة العرب إحراج، دور لك مع الأتراك والفرس قمة، وقت المواجهة عينك الأيمن خلاج، تهرب إذا حالت نمور المهمة ” .

وكان انسحاب تميم جاء عقب انتقاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة ألقاها دور تركيا في الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، وأكد الأمين العام أن ” التدخلات الإيرانية والتركية في أزمات المنطقة العربية قد فاقمتها وأطالتها.

وأشار إلى معاناة الشعوب العربية في مناطق كثيرة من الإرهاب ” ، وموضحًا أن ” الأمن القومي العربي تعرَّض لأشرس التحديات في التاريخ المعاصر، منها التدخلات الخارجية، خاصة من جانب تركيا وإيران ” .