بالفيديو.. عمر أديب يكشف ملابسات هروب تميم من اجتماع القمة العربية

طلال الضوي(صدى):

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن بعض ملابسات انسحاب أمير دولة قطر تميم بن حمد من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بقصر المؤتمرات في تونس قبل إلقاء كلمته.

وأوضح أديب في برنامجه ” الحكاية ” إن انسحاب تميم جاء بعد انتقاد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التدخلات السافرة من قِبَل النظام الإيراني والتركي في المنطقة، ودعم وإيواء عناصر الجماعات الإرهابية على أرضها والاستقواء بقوى إقليمية لها أطماع كثيرة في المنطقة؛ من شأنها تقويض الاستقرار والأمن.

وأكد أن تميم كان عارف إنه هيتشتم ومعاه إيران وتركيا، ولو ماكنش انسحب من القمة ماكانوش هيدخلوه عندهم تاني، مضيفاً أن تميم دخل القاعة وماكمّلش دقائق واتقمص وخرج، وراشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) جري وراه عشان يقنعه لكنه رفض العودة.

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