طريقة جديدة لجعل راديو السيارة العادي رقميا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أصبح بالإمكان تحويل راديو السيارة العادي إلى راديو رقمي بأقل تكاليف ممكنة، عن طريق مُهايئ DAB+ مثل Pure Highway 600 و Lenco DAC-100.

ويعمل هذا المهايئ على وصول إشارة الراديو إلى السيارة عن طريق إشارة رقمية وليس عبر موجات الراديو؛ حيث يتم تثبيته في حامل على الزجاج الأمامي مثلا؛ فيما يوصى بنقل الإشارة إلى راديو السيارة عبر كابل AUX.

ويظهر عبر النقل عبر أجهزة إرسال FM غالباً تشوش بسبب الترددات المتداخلة؛ بينما يتميز النقل الرقمي بجودة صوت أفضل، مع المزيد من البرامج والمزيد من المعلومات الإضافية المستقبلة.