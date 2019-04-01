بالصور.. مطار جدة يستقبل أصيل الأنصاري بالورود بعد قدومه من نيوزيلندا

نايف السالم(صدى):

استقبل مطار الملك عبد العزيز في جدة، أمس الأحد، المواطن أصيل الأنصاري، أحد المصـابين في الهـجوم الإرهـابي على مسجد في نيوزيلندا.

ووجد ” الأنصاري ” حفاوة كبيرة من قبل منسوبي المطار الذين استقبلوه بالورود، حيث وصل على كرسي متحرك إثر إصـابته في الحـادث بطلقة في قدمه أجرى إثرها عملية جراحية.

ومن جانبه، أكد الشاب أنه في صحة جيدة، وسيمكث في المستشفى لمدة أسبوع، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية النيوزيلندية أخذت منه إفادته عن الحادثـة.

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