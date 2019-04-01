وظائف شاغرة بمجموعة ” الشايع ” الدولية
كشفت مجموعة ” الشايع ” الدولية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة، للعمل في ” ستاربكس ” بمدينتي الدمام والخبر، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– باريستا.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة.
3- اللباقة وحسن المظهر.
المميزات:
1- الراتب 4500 ريال.
2- تأمين طبي للموظف و أسرته
3- عمولات ربع سنوية.
4- بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية للشركة.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة لإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي [email protected] مع كتابة (SBX EP) في عنوان الرسالة.
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