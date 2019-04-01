وظائف شاغرة بمجموعة ” الشايع ” الدولية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة ” الشايع ” الدولية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة، للعمل في ” ستاربكس ” بمدينتي الدمام والخبر، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– باريستا.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- اللباقة وحسن المظهر.

المميزات:

1- الراتب 4500 ريال.

2- تأمين طبي للموظف و أسرته

3- عمولات ربع سنوية.

4- بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية للشركة.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة لإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي [email protected] مع كتابة (SBX EP) في عنوان الرسالة.