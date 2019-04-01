سقوط مدوي لـ ” أردوغان ” في إسطنبول أمام المعارضة

أنقرة(صدى):

كشف مرشح المعارضة لانتخابات بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فجر الاثنين، عن فوزه برئاسة بلدية كبرى مدن تركيا.

وأوضح إمام أوغلو: ” أود أن أعلن لسكان إسطنبول، ولكل تركيا، أنه وفقا لأرقامنا، فمن الواضح أننا فزنا بإسطنبول ” ؛ لافتًا إلى أنه يتصدر الانتخابات بفارق يزيد عن 29 ألف صوت، وأنه يستحيل على منافسه اللحاق به.

ومن الجدير بالذكر، أن تركيا لم تشهد انتخابات شرسة كهذه منذ سنوات عديدة، على الرغم من أن الظروف الميدانية للحملة الانتخابية كانت إلى حد كبير لمصلحة حزب العدالة والتنمية الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة.