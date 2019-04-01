الذهب يتراجع وسط إقبال على المخاطرة

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بفعل أنباء إيجابية للاقتصاد الصيني ومؤشرات تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، مما هدأ المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي وعزز الشهية للأصول عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا نحو 0.2 بالمئة إلى 1290.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس آذار عند 1286.35 دولار يوم الجمعة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1294.80 دولار للأوقية.