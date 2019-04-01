” العلكة ” تساعد على التخلص من التوتر وخسارة الوزن

أميرة خالد(صدى):

تساعد ” العلكة ” الأفراد في التعامل والتخلص من العديد من الأمراض؛ حيث أن لها عدة فوائد ومنها أنها تعمل على تخلصهم من التوتر والقلق، وزيادة الشعور بالسعادة؛ فيما يساهم مضغ العلكة الخالية من السكر، فى تقليل الرغبة الشديدة فى تناول السكر.

ويعمل ذلك على خسارة الوزن الزائد مع اتباع نظام غذائى صحى؛ فضلا عن تحسين الذاكرة والأداء المعرفى من خلال زيادة تدفق الدم إلى المخ، كما يفضل مضغ العلكة الخالية من السكر والتى تساعد على منع تسوس الأسنان.

ومن فوائد العلكة، تقليل التهابات الأذن عن طريق تحسين الدورة الدموية في الأذن، فيما يساعد مضغ العلكة بنكهة النعناع فى التخلص من رائحة الفم الكريهة، مما يجعلك تشعر بالثقة بالنفس عند التحدث مع الأخرين.