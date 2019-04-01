اختراق وكالات تويوتا ولكزس باليابان والوصول لبيانات العملاء

طوكيو(صدى):

كشفت تويوتا ولكزس عن اختراق وكالاتهما في اليابان مؤخراً؛ وذلك بشكل أدى للوصول إلى بيانات 3.1 مليون عميل.

وعن التفاصيل، وجدت الشركة دخول غير مصرح به على شبكة وكالات تويوتا ولكزس في منطقة طوكيو اليابانية يوم 21 مارس، ولم تؤكد تويوتا حتى الآن إن كان المخترقين قد قاموا بسرقة أو تسريب البيانات.

ووفقًا لذلك، يجب أن ينتبه ملاك سيارات تويوتا ولكزس الحاليين لهذا الاختراق، حيث من الممكن أن يقوم المخترقين باستغلال بيانات مبيعات المستهلكين من رقم هاتف أو بريد إلكتروني لأجل إرسال رسائل خادعة للعملاء.

تجدر الإشارة إلى أن ” تويوتا ” استراليا عانت مؤخراً أيضاً من اختراق على يد وحدة التجسس المعلوماتي الفيتنامية المعروفة باسم APT32، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون قد ساعد على اختراق شبكة الشركة المركزية في اليابان التي كان يعتقد أنها أعلى أماناً.