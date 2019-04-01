بالفيديو.. أول قرار لتعليم مكة تجاه المعلم المعتدي على طالبين

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث باسم إدارة التعليم بمكة المكرمة طلال الردادي، أن قضية اعتداء معلم على طالبين شقيقين، لا تزال قيد التحقيق.

وأوضح الردادي لبرنامج ” يا هلا ” أن المعلم استُبعد عن التدريس بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات.

وشدد الردادي على أن إدارة التعليم لن تتهاون في تطبيق العقوبة النظامية بحق المتسبب في إصابة الطالب، مؤكدًا على أن الوزارة تمنع استخدام العنف إطلاقا ضد الطلاب بأي شكل.

وأشار إلى أن التقرير الطبي أثبت حالة الاعتداء على الطالب، وأن بقية التفاصيل ستتضح بعد الانتهاء من التحقيق، مقدماً أسفه الشديد لوالدة الطالبين على ما جرى لهما.

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