المعلم عرض رشوة 5 آلاف لتبرئته.. تفاصيل جديدة ترويها والدة الطالبين المعتدى عليهما

نايف السالم(صدى):

على خلفية واقعة اعتداء معلم بإحدى مدارس مكة المكرمة على طالب وشقيقه، روت والدة الطالبين، تفاصيلًا مثيرة عن الحادثة التي أدت إلى إصابة أحد أبنائها إصابة بالغة في جفن عينه.

وأوضحت الأم أن معلمين اعتديا على ابنها الذي يدرس في الصف الرابع بالضرب، بعد خلافه مع أحد زملائه، مشيرة إلى أنه عندما شاهد الطلاب الاعتداء ابلغوا شقيقه الذي يدرس في الصف السادس، فذهب للدفاع عن أخيه.

وأضافت أن الامر تطور بجلوس المعلم فوق ابنها بعدما طرحه أرضاً، فاضطر ابنها لعض يد المعلم، الذي أتى بمفتاح وسدد له طعنة في جفن عينه.

ولفتت إلى أن المعلم توجه بابنها إلى المستشفى، وحاول إقناعه بألا يُخبر أحداً بما جرى، وسيمنحه مبلغ 5 آلاف ريال نظير تكتمه على القضية، والادعاء بأنه سقط على الأرض.

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