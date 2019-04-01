مقتل طفلة 5 سنوات على يد جارها بعدما فشل في اغتصابها!

القاهرة(صدى):

كشف مفتشي قطاع الأمن العام في مصر ،اللغز وراء اختفاء طفلة في العام الخامس من عمرها عن ذويها.

وتبين أن الطفلة لقيت مصرعها على يد جارها بعدما فشل في اغتصابها، وعقب تنفيذ جريمته، وضع جثتها في جوال، وألقي بها في منزل مهجور.

وكانت أجهزة الأمن قد استدعت والدي الطفلة المبلغ بتغيبها، وتعرفا على الجثة وأقرا أنها ابنتهما التي ترتدي ذات الملابس وذات الحلق الذهبي، وتم نقل الجثة للمشرحة.

وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه جار الضحية وقتلها بعدما فشل في اغتصابها.

وألقي القبض على الجاني، وتمت إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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