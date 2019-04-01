آخر المستجدات بقضية ” صكوك الباحة المشبوهة “
حددت اللجنة العدلية مهلة لـ 25 متهمًا على رأسهم قاضٍ للرد على الدعوى التي تتضمن إدانتهم، في القضية المعروفة بـ ” صكوك الباحة المشبوهة ” .
وجاء ذلك بعد أن سلَّمت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، الأسبوع الماضي، صحيفة الدعوى التي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق، للمتهمين.
وتضمنت لائحة الاتهامات التزوير ،واستغلال النفوذ الوظيفي ،وسوء الاستعمال الإداري ،والرشوة.
يذكر أن التحقيقات قد خلصت إلى اتهام قاضٍ وكاتب عدل وموظفي محكمة ورجال أعمال في إصدار صكوك الباحة المشبوهة لنيل تعويضات مليونية على طريق الباحة – العقيق.
القاضي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 41 دقيقة
مراجعة صكوك كل من عمل في :
المحاكم
البلديات
كتابات العدل
امر لابد منه
لابراء الذمم
هذه امانه وستسألون عنها يوم القيامه
يوم لاينفع مال ولابنون ..