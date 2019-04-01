” الكوليرا ” ينتشر مجددا باليمن وزيادة حادة في الوفيات

فهمي محمد(صدى):

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه بعد عامين من أكبر تفشي للكوليرا في العالم، يشهد اليمن مرة أخرى زيادة حادة في عدد الحالات التي يتمُّ التبليغ عنها، بينما يستمر عدد الوفيات بالارتفاع.

وتم الإبلاغ عن حوالي 109 آلاف حالة إصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن، منذ بداية العام وحتى 17 مارس الحالي، وعن حدوث 190 حالة وفاة مرتبطة بالمرض منذ يناير الماضى، حوالي ثلث ضحايا الحالات التي تمّ التبليغ عنها هم أطفال دون سن الـ 5 سنوات.

وتتفاقم الأحوال بسبب الأوضاع السيئة لأنظمة التخلص من مياه الصرف الصحي، واستخدام المياه الملوثة للزراعة، وعدم ضمان توفر الكهرباء لتخزين الطعام، ونزوح العائلات التي تفرّ من وجه العنف المتصاعد، خاصة في الحديدة وتعز.