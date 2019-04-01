ماجد محمد(صدى):

تعتزم الهيئة العامة للرياضة ،استحداث آلية جديدة لاختيار رؤساء الأندية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتنوي الهيئة العامة للرياضة طرح ” بطاقة موسمية ” يحق لمقتنيها الإدلاء بصوته والمشاركة في اختيار رئيس النادي بعد أن كانت تقتصر في وقت سابق على أعضاء الشرف والعاملين في النادي.

وتدخل رسوم تلك البطاقات الموسمية خزينة النادي كأحد أنواع الدعم، وسيحصل مقتنوها أيضاً على عدد من الخدمات الأخرى.

وبذلك يصبح للمشجع القرار في اختيار رئيس النادي حسب رغبته مستقبلا في جميع الأندية.